Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в закон Украины «Об обороне Украины» относительно организации обороны государства (№1011).

Как сообщает пресс-служба аппарата парламента, законопроект доложил представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук. По его словам, проектом закона предусмотрено законодательное урегулирование издание Плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.

Альтернативный законопроект представил и народный депутат Украины Сергей Рахманин.

С содокладом выступил член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, комитет принял решение рекомендовать принять законопроект №1011 за основу и в целом.

Верховная Рада минутой молчания почтила украинских воинов, погибших на востоке Украины.

Проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об обороне Украины» по организации обороны государства» (№1011) народные депутаты 316 голосами приняли в первом чтении. Сроки подготовки законопроекта ко второму чтению сокращены на половину.