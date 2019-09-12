Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский проект закона о внесении изменений в закон Украины «Об обороне Украины» относительно организации обороны государства (№1011).
Как сообщает пресс-служба аппарата парламента, законопроект доложил представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук. По его словам, проектом закона предусмотрено законодательное урегулирование издание Плана обороны Украины и предоставление права президенту утверждать его структуру.
Альтернативный законопроект представил и народный депутат Украины Сергей Рахманин.
С содокладом выступил член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. По его словам, комитет принял решение рекомендовать принять законопроект №1011 за основу и в целом.
Верховная Рада минутой молчания почтила украинских воинов, погибших на востоке Украины.
Проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об обороне Украины» по организации обороны государства» (№1011) народные депутаты 316 голосами приняли в первом чтении. Сроки подготовки законопроекта ко второму чтению сокращены на половину.
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