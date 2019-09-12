Верховная Рада отсрочила введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 20 ноября, в то время как ГФС уже успела выписать 200 протоколов за нарушения при перемещении нерастаможенных транспортных средств.

За принятие законопроекта №1030 за основу проголосовали 276 депутатов при минимально необходимых 226, за принятие в целом – 284, передают Українські Новини.

Ранее принятый закон предусматривал, что до 23 мая 2019 года должны были действовать либерализованные нормы об административной ответственности для владельцев автомобилей на еврономерах.

Предполагалось, что после этой даты при превышении срока транзита или временного ввоза транспортного средства с иностранной регистрацией более чем на 30 суток, гражданам грозит штраф в размере 170 тыс. гривен или конфискация транспортного средства по решению суда.

При этом был предусмотрен переходный период 180 дней для граждан, которые ввезли автомобиль с 1 января 2015 года до вступления в силу данного закона.

Однако председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина выступая в парламенте сообщила, что вместо 180 дней вводится 270 дней переходного периода.

То есть новые штрафы вступят в силу с 22 августа текущего года.

После вступления в силу штрафов в Офисе Президента сообщили, что отсрочат штрафы еще на 3 месяца.

В течение этого времени граждане имеют возможность оформить свои транспортные средства, которые были ввезены на территорию Украины в течение указанного периода и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил Верховной Раде отсрочить введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 20 ноября.

Штраф за нерастаможенные «евробляхи» должен был вступить в действие 22 августа.

Изначально штрафы должны были ввести еще в мае 2019 года, но парламент отсрочил их на три месяца.

24 мая прекратила действовать 25% скидка на растаможку автомобилей на иностранной регистрации, после чего акциз необходимо будет платить в полном объеме. Благодаря льготной растаможке в Украине стало в 10 раз больше растаможенных «евроблях».