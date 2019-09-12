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10 сентября народные депутаты проголосовали за пакет законов об использовании кассовых аппаратов (РРО) в торговле – для физлиц-предпринимателей с оборотом до 1 миллиона гривен в год устанавливается переходный период до 2021 года.

Об этом сообщает AIN.ua.

Отмечается, что сейчас РРО обязаны использовать ФОПы на едином налоге 2-4 групп в сфере торговли, общественного питания и услуг с доходом более 1 миллиона гривен в год.

В соответствии с изменениями в законодательстве, ограничений по размеру дохода больше не будет.

С 1 января 2021 года ФОПы на едином налоге 2-4 групп будут обязаны использовать РРО или ПРРО – эти правила, как и раньше, будут касаться субъектов хозяйствования в сфере торговли, общественного питания и услуг, которые рассчитываются в наличной и/или безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (предоставлении услуг).

Эти правила не будут касаться:

  • ФЛП на едином налоге 1 группы;
  • субъектов хозяйствования, которые рассчитываются в безналичной форме путем перечисления денежных средств со счета плательщика на счет получателя, без использования электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.д.;
  • субъектов хозяйствования, чья деятельность не подпадает под Классификатор ГФС (в основном, это производители).
  • субъектов хозяйствования, чья деятельность подпадает под действия исключений, предусмотренных ст. 9 Закона.

Напомним, ежегодно сумма налогового долга ФЛП растет на 700 миллионов гривен: в 2017 году общая задолженность ФЛП составляла 3,6 миллиардов гривен, в 2018 - 4,1 миллиарда.
ForUm

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