Продолжается ликвидация возгорания лесной подстилки вблизи села Новые Соколы Иванковского района на площади около 6 и 14 га в Чернобыльской зоне отдельными ячейками, местами переходящего в верховой пожар.

По данным ГосЧС, сейчас к тушению пожара привлечен 101 человек личного состава и 12 единиц техники. Также привлечена авиация: 2 самолета АН-32П и вертолет МИ-8.

Жертв и пострадавших нет

Напомним, возгорание произошло 11 сентября в 12:25 вблизи с. Новые Соколы Ивановского района на территории Дымарского лесничества.