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Национальный банк на пятницу, 13 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,83 грн/долл.

Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, значение курса обновило трехлетний исторический максимум, установленный на 11 сентября текущего года на уровне 24,88 грн/долл., сообщает УНИАН.  

По оценкам экспертов, во второй половине осени гривня снизится к доллару до уровня 25,5-26,5 грн/долл. с возможным ситуативным ослаблением до 27,5 грн/долл.


 
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