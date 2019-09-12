Национальный банк на пятницу, 13 сентября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 24,83 грн/долл.
Как свидетельствуют данные на сайте НБУ, значение курса обновило трехлетний исторический максимум, установленный на 11 сентября текущего года на уровне 24,88 грн/долл., сообщает УНИАН.
По оценкам экспертов, во второй половине осени гривня снизится к доллару до уровня 25,5-26,5 грн/долл. с возможным ситуативным ослаблением до 27,5 грн/долл.
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