Совет Европейского Союза продлил на следующие шесть месяцев - до 15 марта 2020 года, ограничительные меры против 170 человек и 44 компаний за нарушение суверенитета Украины. Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС, передает УНИАН.

«Совет ЕС продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожающих им, на следующие шесть месяцев - до 15 марта 2020 года», - говорится в сообщении.

В частности, меры предусматривают замораживание активов и ограничения на путешествия. «Сейчас их применяют к 170 чел. и 44 организациям. Соответствующая информация, а также обоснование причин, по которым эти лица и эти организации были внесены в санкционный список, был обновлен соответствующим образом», - говорится в сообщении.

Также сказано, что другими мерами, действующими в ответ на кризис в Украине, являются «экономические санкции, затрагивающие отдельные секторы российской экономики (сейчас действующие до 31 января 2020 года)» и «ограничительные меры на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченные территорией Крыма и Севастополя (сейчас действующие до 23 июня 2020 года)».

Кроме того, сказано, что Совет ЕС принял решение при помощи письменной процедуры. Правовые акты будут обнародованы в Официальном вестнике ЕС 13 сентября 2019 года.

Напомним, 4 сентября Комитет постоянных представителей Европейского Союза принял решение о продлении индивидуальных санкций в отношении РФ.