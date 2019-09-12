Мэр Киева Виталий Кличко объявил о консультациях с председателями депутатских фракций и групп Киевского городского совета о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8 созыва. Об этом он заявил перед началом пленарного заседания Киевсовета, не собравшего кворум, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Я считаю, что сегодня пришли депутаты, которые ответственны перед своими избирателями. Но кворума, нет, к сожалению. Почему? Потому что «работают» со многими депутатами. Потому подрывают и дестабилизируют работу киевской власти, - сказал Кличко. - И это накануне начала отопительного сезона, бюджетного процесса. Когда нужно решать много вопросов по обеспечению жизнедеятельности города».

«Я инициирую консультации с председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета 8 созыва», - заявил мэр Киева.

Напомним, 4 сентября Кабинет Министров Украины на заседании в среду принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

В свою очередь Кличко убежден, что представление Кабинета Министров о его увольнении с должности председателя КГГА является шагом к внедрению в столице двоевластия.