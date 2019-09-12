Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии приняли решение добровольно передать остатки оружия полицейским, сообщает пресс-служба МВД.
Процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, Службы безопасности Украины, командования добровольческих подразделений.
На месте работали следователи и работники взрывотехнической службы. Полицейские также обеспечили публичную безопасность во время процедуры передачи оружия.
Первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин поблагодарил добровольцев за преданную службу украинскому народу и отметил, что это оружие будет служить для отпора вооруженной агрессии РФ и защиты страны.
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