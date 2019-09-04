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Кабинет Министров Украины на заседании в среду принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. 

В свою очередь Кличко убежден, что представление Кабинета Министров о его увольнении с должности председателя КГГА является шагом к внедрению в столице двоевластия.

Председатели депутатских фракций Киевсовета обратились к президенту с призывом назначить Кличко на пост главы КГГА.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную добычу и контрабанду янтаря.

Комитет постоянных представителей Европейского Союза принял решение о продлении индивидуальных санкций в отношении РФ. 

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, предусматривающий принудительную химическую кастрацию для педофилов.

Зеленский также вернул Верховной Раде закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации «Пласт».

Представители Украины на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе поднял вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Окружной административный суд города Киева запретил митрополиту Черкасскому ПЦУ Иоанну совершать любые действия по ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года. Документ отправлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Закон о снятии неприкосновенности авторства пятого президента Украины Петра Порошенко был принят для экономии времени. Об этом на брифинге заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

Кабинет Министров назначил своим постоянным представителем в Верховной Раде народного депутата от «Слуги народа» Ирину Верещук.

Кабинет Министров уволил Уляну Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.

Государственное агентство лесных ресурсов уволило начальника Житомирского облуправления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского, которого ранее раскритиковал президент Владимир Зеленский.

Процесс обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, возможно, будет запущен до конца этой недели. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на два дипломатических источника.

Суд в Донецкой области приговорил к 15 годам заключения гражданина России Руслана Гаджиева, который с 2014 года работал на боевиков водителем-механиком танка и участвовал в боевых действиях.

Приговоренную к 10 годам заключения по делу о ДТП на улице Сумской в Харькове Елену Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79.

Утром 4 сентября на дворе ректора Тернопольского национального экономического университета Андрея Крысоватого прогремел взрыв.
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