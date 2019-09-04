Кабинет Министров Украины на заседании в среду принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

В свою очередь Кличко убежден, что представление Кабинета Министров о его увольнении с должности председателя КГГА является шагом к внедрению в столице двоевластия.

Председатели депутатских фракций Киевсовета обратились к президенту с призывом назначить Кличко на пост главы КГГА.

Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную добычу и контрабанду янтаря.

Комитет постоянных представителей Европейского Союза принял решение о продлении индивидуальных санкций в отношении РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон, предусматривающий принудительную химическую кастрацию для педофилов.

Зеленский также вернул Верховной Раде закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации «Пласт».

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