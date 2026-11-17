Велика Британія надає Україні пакет допомоги на суму 240 млн фунтів стерлінгів (понад 316 млн дол.), до якого увійдуть понад 1000 додаткових ракет для систем ППО малої дальності, а також понад десяток радарів протиповітряної оборони.

Про це йдеться у пресрелізі Міністерства оборони Великої Британії, наданому Укрінформу представництвом ВБ при ЄС.

Міністр оборони Сполученого Королівства Вес Стрітінг оголосив про нову підтримку у вівторок, 17 листопада, виступаючи співголовою Контактної групи з питань оборони України, до складу якої входять 50 країн, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

«Ми використовуємо кошти, які міністр фінансів виділив у бюджеті для підтримки України цієї зими, щоб поставити понад 1000 ракет протиповітряної оборони – це частина наших постійних зусиль з мобілізації союзників та зміцнення оборони України», – сказав Стрітінг.

Зазначається, що пакет засобів ППО для України вартістю 240 млн фунтів стерлінгів є частиною 500 млн фунтів стерлінгів, про які було оголошено під час ухвалення бюджету з метою усунення нагальних прогалин у системі ППО України цієї зими.

До пакету допомоги входять понад 1000 ракет ППО малої дальності та пускових установок. Ці системи довели свою ефективність у боротьбі з іранськими безпілотниками типу Shahed, які Росія використовує для ударів по українських містах та об’єктах інфраструктури, йдеться у повідомленні.

Постачання для Збройних сил України розпочнуться із середини грудня і стануть доповненням до 400 ракет класу «земля-повітря», які Британія вже надала Україні напередодні зими. У рамках цього пакету Лондон також надасть понад десяток радарів протиповітряної оборони, «які допоможуть Україні виявляти наближення ударів, забезпечуючи критично важливу підтримку її обороні протягом зими».

Ця підтримка надається у відповідь на прямі звернення влади України та є частиною пакету допомоги для України на цю зиму у розмірі 500 млн фунтів стерлінгів, про який було оголошено під час представлення бюджету, на додаток до більш широких зобов’язань щодо надання Україні допомоги на суму 10 млрд фунтів стерлінгів.

Прем’єр-міністр Британії Енді Бернем розповість про решту заходів підтримки на засіданні Коаліції охочих у четвер.

Повідомляється, що ця допомога включає ракети від Thales Belfast та радари ППО, що постачаються з Британії та Європи.

Глава британського Міноборони зазначив, що російський правитель Володимир Путін в Україні використовує зиму як зброю.

«Саме тому ми маємо й надалі перетворювати нашу непохитну підтримку України на військовий потенціал, який допоможе захиститися від варварських російських атак. Фронт України – це фронт свободи та демократії, і ми будемо стояти пліч-о-пліч з ними стільки, скільки буде потрібно», – сказав Стрітінг.

Крім того, Велика Британія, Швеція та Україна у вівторок, 17 листопада, підписали «Лист про наміри», що закріплює домовленість щодо можливої передачі Україні шведських винищувачів Gripen, оснащених потужними системами озброєння, які вже довели свою ефективність у бойових умовах. Це гарантує, що Україна отримає необхідні їй спроможності саме тоді, коли вони будуть потрібні, йдеться у пресрелізі.