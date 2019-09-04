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Представители Украины на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе поднял вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Прошедшие две недели отметились увеличением количества нарушений режима тишины со стороны НВФ ОРДЛО, в том числе с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Поэтому в рамках заседания ТКГ украинская сторона подняла вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон», - написала она.

По ее  словам, этот двусторонний украинско-российский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно возобновить.

Напомним, 19 декабря 2017 года входящие в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) российские офицеры покинули территорию Украины

После этого украинские военнослужащие, которые входили в СЦКК, покинули территорию ОРДЛО.
ForUm

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