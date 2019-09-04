Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года. Документ отправлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщается на странице соответствующего законопроекта № 7203 на сайте парламента.

Отмечается, что закон подписан в день принятия – 3 сентября.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 80 Конституции Украины. В частности, изымаются название статьи – «Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность» - и норма, согласно которой «народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы».

Другая норма статьи продолжит действовать: народные депутаты не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Как сообщал ForUm, 3 сентября Верховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность.

Закон авторства пятого президента Петра Порошенко был принят для экономии времени, заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.