Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года. Документ отправлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщается на странице соответствующего законопроекта № 7203 на сайте парламента.
Отмечается, что закон подписан в день принятия – 3 сентября.
Законопроект предусматривает внесение изменений в ст. 80 Конституции Украины. В частности, изымаются название статьи – «Народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность» - и норма, согласно которой «народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы».
Другая норма статьи продолжит действовать: народные депутаты не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
Как сообщал ForUm, 3 сентября Верховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность.
Закон авторства пятого президента Петра Порошенко был принят для экономии времени, заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.
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