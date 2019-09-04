Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную добычу и контрабанду янтаря.

Законопроект №2059 определен как неотложный, сообщает «Новое Время».

Документом предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 240-1, которой предусматривается уголовная ответственность за незаконную добычу янтаря и его реализацию, приобретение, хранение, передачу, пересылку, перевозку и переработку.

Согласно законопроекту, добыча янтаря наказывается штрафом от 700 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (11900 - 51000 грн) или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Контрабанда янтаря - штрафом от 3000 до 10 000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51000 - 170000 грн) или ограничением свободы на срок от трех до шести лет или лишением свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц или повторно, или в крупных размерах, будут наказываться лишением свободы на срок от четырех до семи лет.

Напомним, ранее президент поручил разработать проекты закона о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря и принять соответствующие законы до декабря 2019 года.