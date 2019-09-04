также в разделеПолитика
Медведчук в польских СМИ: Переговоры ведутся, но сроки обмена пока не известны 11
Россия выплатила долги Совету Европы 13
Правительство назначило своего представителя в ВР 30
Глава Минздрава не знает, почему Радуцкий назвал ее «своим человеком» 33
Басараб: Пока «зеленские» празднуют, Медведчук в первый же день зарегистрировал проект постановления о мирном урегулировании 33
СБУ получила заказ на Медведчука от президента Зеленского 100
Зеленский вернул Раде закон о господдержке «Пласта» 48
Рябошапка обезглавил прокуратуры четырех областей 31
Зеленский ветировал законопроект о химической кастрации педофилов 38
Закон об отмене депутатской неприкосновенности уже направлен Зеленскому 30
Разумков пояснил, почему Рада приняла закон о неприкосновенности авторства Порошенко 75
«Слуги народа» подали, а затем отозвали законопроект о продаже SIM-карт по паспорту 60
«Оппозиционная платформа - За жизнь»: В стране открывается новый сезон политических преследований 94
Земли заповедника в Ялте в передали в собственность России 37
Законопроект об уменьшении количества нардепов направили в КСУ 42
Меркель пригласила Гончарука в Берлин 29
Медведчук: Демократия – это соблюдение законов. Если это упразднить, от государства останется только название 50
Лукашенко: Есть заинтересованные в продолжении конфликта в Украине 84

Кабинет Министров уволил Уляну Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.

Супрун была назначена на должность первого заместителя министра здравоохранения с августа 2016 года.

Весь период до августа текущего года она оставалась в статусе исполняющей обязанности министра здравоохранения.

Ранее Супрун сообщила, что она и замминистра Александр Линчевский написали заявления об отставке.

Однако Гончарук не смог точно ответить, был ли уволен Линчевский.

«Супрун точно да. По-моему, Линчевский также», - сказал премьер-министр.

Как сообщал ForUm, 29 августа Рада утвердила новый состав Кабинета Министров.

Министром здравоохранения была назначена Зоряна Скалецкая.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1233 грн.
33
Теги