Кабинет Министров уволил Уляну Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передают Українські Новини.
Супрун была назначена на должность первого заместителя министра здравоохранения с августа 2016 года.
Весь период до августа текущего года она оставалась в статусе исполняющей обязанности министра здравоохранения.
Ранее Супрун сообщила, что она и замминистра Александр Линчевский написали заявления об отставке.
Однако Гончарук не смог точно ответить, был ли уволен Линчевский.
«Супрун точно да. По-моему, Линчевский также», - сказал премьер-министр.
Как сообщал ForUm, 29 августа Рада утвердила новый состав Кабинета Министров.
Министром здравоохранения была назначена Зоряна Скалецкая.
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