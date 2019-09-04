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Комитет постоянных представителей Европейского Союза принял решение о продлении индивидуальных санкций в отношении РФ. Об этом в Twitter сообщил посол Украины в ЕС Николай Точицкий.

«На 1-м заседании после летнего перерыва Coreper согласовал продление антироссийских санкций до марта 2020 г. Поддержка суверенитета и территориальной целостности остаются неизменными приоритетами повестки дня ЕС. Рассчитываю, что этот курс будет продолжен и новым руководством институтов ЕС», - написал он.

Напомним, совет Европейского Союза 14 марта решил продлить на полгода индивидуальные санкции против России.

Санкции были впервые введены в 2014 году в виде запрета на въезд и замораживания активов. До сих пор в списке находились 153 человека и 40 компаний.

Также ЕС включил в этот перечень 8 россиян, причастных к инциденту 25 ноября 2018 года в районе керченского пролива, в результате которого были захвачены украинские корабли и моряки.

 
ForUm

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