Мэр Киева Виталий Кличко убежден, что представление Кабинета Министров о его увольнении с должности председателя Киевской городской государственной администрации является шагом к внедрению в столице двоевластия, сообщили ForUm’у в пресс-службе столичного головы.

«Сегодня правительство одобрило представление президенту об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Теперь решение за главой государства. Он должен подписать или отклонить представление Кабинета Министров. То есть, правительство сделало шаг к тому, чтобы в столице таки было введено двоевластие. А по сути - прямое президентское правление. О намерениях урезать полномочия избранного мэра Киева Офис президента заявлял давно. В частности, особенно ловким был его глава Андрей Богдан. Еще раз подчеркну, что происходит. Такими действиями киевлян пытаются лишить права избирать власть города. И это - неконституционно, недемократично и противоречит сути самоуправления», – отметил он.

По словам мэра Киева, речь идет не о Кличко лично. Речь идет об уничтожении местного самоуправления. «И не только в Киеве. Киев - первая ласточка», - убежден Кличко.

По его словам, попытка таким образом изменить власть в столице - незаконна. Кличко напомнил, что в 2003 году Конституционный суд четко определил, что председателем КГГА может быть назначено только лицо, избранное киевским городским головой. То есть, человек, которого выбрали жители столицы.

«Аналогичная норма есть и в статье 141 Конституции Украины - о том, что мэр должен возглавлять исполнительный орган Киевсовета. Сегодня это - КГГА, - подчеркнул мэр столицы. - И, действуя таким образом, киевлян сегодня хотят лишить права избирать власть в своем городе. Ни в одной европейской стране, ни в одном европейском городе власть не назначают. Ее выбирают люди», - отметил киевский городской голова.

Он также напомнил, что 28 августа 51 народный депутат Украины обратился в Конституционный суд, чтобы тот еще раз объяснил нормы Конституции в части осуществления местного самоуправления в столице.

«Я уже неоднократно говорил, что против меня развернута широкая кампания по дискредитации. Лживые сюжеты на одном из общенациональных каналов, надуманные производства против меня. Скажу одно: я, как избранный киевлянами мэр, буду и дальше работать и воплощать те изменения, которые мы начали в столице. Это немало проектов, которые сегодня в стадии реализации, и которые я обещал киевлянам воплотить. Кличко могут уволить только киевляне, которые на выборах избрали его мэром, и возложили ответственность за изменения и преобразования в столице!» - отметил Кличко.

Как ранее сообщал ForUm, 4 сентября Кабинет Министров Украины принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.