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Президент Владимир Зеленский вернул Верховной Раде закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации «Пласт».

Закон возвращен с предложениями президента 4 сентября, сообщается на сайте парламента.

Текст предложений президента на сайте пока отсутствует.

Напомним, Верховная Рада приняла закон «О государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины» 30 мая.

Он регулирует порядок государственной поддержки Пласта и признает исторический вклад организации в гражданское образование детей и молодежи, получение и становление украинской государственности; чтит сотни пластунов и пластунок, погибших в борьбе за обретение независимости Украины в XX веке и во время агрессии Российской Федерации на востоке Украины, начиная с 2014 года; поддерживает более чем столетнюю непрерывную традицию Пласта, который воспитал десятки тысяч активных граждан – педагогов и ученых, предпринимателей, врачей, журналистов, церковных деятелей, военных; создает основы государственной политики по поддержке Пласта, как украинского пластового (скаутского) движения в Украине и мире.
ForUm

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