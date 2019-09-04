Председатели депутатских фракций Киевсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой назначить Виталия Кличко на пост главы Киевской городской государственной администрации, сообщает пресс-служба КГГА.

«С целью обеспечения в городе Киеве местного самоуправления, мы, председатели депутатских фракций Киевского городского совета VIII созыва, обращаемся к вам назначить на должность председателя Киевской городской государственной администрации Кличко Виталия Владимировича, избранного Киевским городским головой на очередных выборах 25 октября 2015», - говорится в обращении глав депутатских фракций Киевсовета.

Напомним, 4 сентября Кабинет Министров Украины на заседании в среду принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

В свою очередь Кличко убежден, что представление Кабинета Министров о его увольнении с должности председателя КГГА является шагом к внедрению в столице двоевластия.