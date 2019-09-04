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Кабинет Министров Украины на заседании в среду принял решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Об этом заявил народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Кабмин сделал шаг к снятию Кличко с должности главы КМДА. К сожалению, наступление на киевское самоуправление продолжается. Уверен, что это не приведет ни к чему хорошему», - заявил он в Facebook.

Как сообщал ForUm, руководитель Офиса президента Андрей Богдан утверждает, что мэр Киева Виталий Кличко не контролирует столичный совет. По его словам, Кличко должен сложить полномочия. 

В августе стало известно, что действующий на тот момент состав Кабинета Министров не будет рассматривать вопрос согласования освобождения Кличко.
ForUm

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