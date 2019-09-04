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Приговоренная к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской Елена Зайцева будет отбывать наказание в исправительном центре на территории Днепропетровской области. Как сообщает Медиапорт со ссылкой на пресс-секретаря Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарью Мартынову, Зайцеву этапировали в Покровский исправительный центр №79 в понедельник, 2-го сентября.

Государственное учреждение «Покровский исправительный центр №79 расположено в городе Покров (ранее Орджоникидзе) Днепропетровской области.

По данным сайта Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний, это исправительное учреждение открытого типа для содержания женщин, осужденных к ограничению свободы, с сектором минимального уровня безопасности и с облегченными условиями содержания для женщин, впервые осужденных к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, либо за умышленные преступления небольшой и средней тяжести.


Второй приговоренный к 10 годам заключения по делу о ДТП на Сумской Геннадий Дронов будет отбывать наказание в Крюковской исправительной колонии №29 на Полтавщине.

Как сообщал ForUm, в августе 2019 Харьковский апелляционный суд оставил без изменений приговор суда первой инстанции, согласно которому обвиняемых в смертельном ДТП Елену Зайцеву и Геннадия Дронова приговорили к 10 годам лишения свободы.

18 октября 2017 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

26 октября утром в больнице умерла пострадавшая в ДТП Диана Берченко, таким образом число жертв увеличилось до шести.

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.  13 декабря она заявила, что признает свою вину и готова нести ответственность. В организме обнаружили вещества, содержащие кодеин. 

6 ноября 2017 года водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову сообщили о подозрении в нарушении ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких граждан).    
ForUm

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