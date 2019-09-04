Президент Украины Владимир Зеленский завернул закон, предусматривающий принудительную химическую кастрацию для педофилов.
4 сентября документ возвращен с предложениями Зеленского, сообщается на сайте парламента.
Законопроект предусматривает применение химической кастрации в случае изнасилования лица в возрасте до 14 лет.
«Совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия», - говорится в тексте документа.
Принудительная кастрация заключалась в введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, которые должны уменьшить либидо и сексуальную активность. Принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте свыше 65 лет.
Также документ ужесточал санкцию за изнасилование группой или несовершеннолетнего лица – с 12 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, 11 июля Верховная Рада приняла закон №6449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетнего или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости».
И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун заявляла, что врачи не будут осуществлять антигуманную химическую кастрацию совершивших насилие над детьми, потому что это противоречит их профессиональной этике.
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