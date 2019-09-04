Процесс обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, возможно, будет запущен до конца этой недели. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на два дипломатических источника.

«Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата - 7 сентября», - сказал источник.

Тем временем, другой диписточник, подтвердив, что обмен запланирован на субботу, отметил, что договоренности носят предварительный характер. «Пока достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели», - сказал он.

В Кремле между тем воздержались от комментариев в связи с сообщениями о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.

«Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может», - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пообещал: «Факт станет известным».

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский дважды в ходе телефонных бесед обсуждали ситуацию с удерживаемыми лицами. Разговоры состоялись 12 июля и 7 августа.

В середине июля уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных в России и Украине. В списке от украинского омбудсмена значилось 150 человек, в списке российского омбудсмена – 34.

Позже пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган сказала о подготовке обмена «35 на 35».

Пятеро осужденных в РФ украинцев Владимир Балух, Павел Гриб, Николай Карпюк, Станислав Клых и Александр Кольченко были доставлены из колоний в СИЗО «Лефортово».

На следующий день украинский адвокат Валентин Рыбин, представляющий интересы некоторых из задержанных в Украине граждан РФ, сообщил, что к обмену готовят россиян Максима Одинцова и Александра Баранова.

О том, что 29 августа был доставлен в Москву и украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, сообщил информированный источник. А Мельников сообщил, что в СИЗО «Лефортово» доставили осужденного в России за шпионаж украинца Романа Сущенко.