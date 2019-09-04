Окружной административный суд города Киева запретил митрополиту Черкасскому ПЦУ Иоанну совершать любые действия по ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата, сообщает пресс-служба УПЦ КП.

Отмечается, что, 4 сентября Окружной административный суд города Киева полностью удовлетворил заявление адвокатов Киевской патриархии УПЦ КП.

«Отныне, Яременко А. В. (митрополиту Черкасскому ПЦУ Иоанну) запрещено совершать любые действия по распоряжению и управлению имуществом Киевской патриархии УПЦ КП и совершать любые действия по прекращению и ликвидации религиозной организации Киевская патриархия УПЦ КП до вступления решения по данному делу законную силу», – говорится в сообщении.

Напомнм, 27 июля Синод Православной церкви Украины решил прекратить деятельность религиозной организации «Киевская патриархия Украинской православной церкви Киевского патриархата» путем присоединения к религиозной организации «Киевская митрополия Украинской православной церкви (православной церкви Украины)».

Патриарх Филарет попросил Министерство юстиции продлить существующую регистрацию УПЦ Киевского Патриархата. Однако Министерство культуры подтвердило, что украинская православная церковь Киевского патриархата прекратила свое существование путем объединения и присоединения к Православной церкви Украины.