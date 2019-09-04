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Государственное агентство лесных ресурсов уволило начальника Житомирского облуправления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского, которого ранее раскритиковал президент Владимир Зеленский.

Лесник опубликовал в Facebook скан приказа о своем увольнении.

«Уважаемые житомиряне, лесоводы, коллеги! Спасибо за возможность работать с вами все это время... Но случилось, что случилось... Лесоводы и граждане, которые искренне и сознательно интересуются лесной отраслью и лесом, смогут «отделить зерна от плевел», - написал он.

Напомним, 12 августа Зеленский заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского подать в отставку из-за ситуации в регионе с незаконной добычей янтаря.

 
ForUm

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