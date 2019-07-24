Договоренности о возвращении Украине захваченных Российской Федерацией украинских военнопленных моряков уже достигнуты. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В свою очередь уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что российские следователи не принимали решений о возвращении в Украину военнопленных моряков.

Генпрокуратура приостановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк — Владислава Мангера и Алексея Левина. Адвокаты Мангера хотят обжаловать это решение, а сторона потерпевших считает, что подозреваемые могут навсегда уйти от ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский просит Кабмин уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что премьер-министр должен внести соответствующее представление в адрес президента.

Бывший народный депутат от Партии регионов Александр Ефремов вышел из Старобельского СИЗО в Луганской области.

Сегодня состоялась передача еще 64 осужденных, отбывавших наказание в местах лишения свободы на временно неподконтрольной Украины территории Луганской области.

Бывший глава МИД Британии и новоизбранный лидер Консервативной партии Борис Джонсон официально стал новым премьер-министром страны.

Боевики не позволили обследовать мост у Станицы-Луганской специалистам, которые прибыли, чтобы оценить уровень его разрушения и впоследствии изготовить соответствующий проект. Об этом заявил глава Станично-Луганской РГА Юрий Золкин.

Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

В Донецкую область прибыл сводный отряд спецподразделения полиции ТОР для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на ОИК №50 в Покровске.

Жительница Барышевки Оксана Пасенко, указанная истицей в постановлении Барышевского районного суда, который 24 мая решил приостановить лицензию авиакомпании SkyUp Airlines на перевозку пассажиров, якобы пытается оспорить апелляцию авиаперевозчика.

За попытку незаконно захватить районную агрофирму полиция Валковского района Харьковщины задержала около 50 человек, среди которых граждане России и жители оккупированных территорий.

Кабинет Министров установил стоимость номерных знаков, которые выдаются по желанию автовладельца с определенной комбинацией цифр, от 4 до 30 тыс. гривен.