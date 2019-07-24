Кабинет Министров установил стоимость номерных знаков, которые выдаются по желанию автовладельца с определенной комбинацией цифр, от 4 до 30 тыс. гривен.

Соответствующее решение принято на заседание в среду, передают Українськi Новини.

Согласно пояснительной записке, на сегодня возможность официально приобрести номерной знак с желаемой комбинацией ограничена: предусмотрена доплата только за 18 номерных знаков, которые имеют комбинацию из 4 одинаковых цифр (1111, 2222) и в границах от 0001 до 0009.

Остальные номера выдаются в простой последовательности по обычной стоимости.

Отмечается, что такая ситуация создает коррупционные риски, поэтому Кабмин закрепляет стоимость и перечень номерных знаков, которые имеют повышенный спрос среди автовладельцев.

Так, для номеров с установленной комбинацией цифр установлена следующая стоимость: из 4 одинаковых цифр - 30 000 гривен; последовательные комбинации цифр от 0001 до 0009 - 30 000 гривен; из 4 цифр, 3 из которых одинаковые и идут подряд - 10 000 гривен; из двух последовательных пар одинаковых цифр - 10 000 гривен; из последовательных цифр 0123 или 1234 - 10 000 гривен; из 4 цифр, которые начинаются с двух нулей, а следующие две цифры неодинаковы - 8 000 гривен; из 4 цифр, содержащих три одинаковых цифры, стоящих не подряд - 4 000 гривен; из 4 цифр, из которых одинаковые первая и третья или первая и четвертая, а также вторая и третья - 4 000 гривен.

Указано, что поступления в бюджет от выдачи знаков с комбинацией по желанию автовладельцев в 2018 году составили 49, 6 млн гривен.

Ожидается, что после принятия данного документа поступления в бюджет за 2019 год составят 365 млн гривен.