Бывший народный депутат от Партии регионов Александр Ефремов вышел из Старобельского СИЗО в Луганской области. Эту информацию подтвердил его адвокат Андрей Смирнов, сообщает Радио Свобода.

Он отметил, что Ефремов «покинул территорию СИЗО 24 июля согласно решению суда».

22 июля Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения бывшему народному депутату Ефремову с содержания под стражей на домашний арест.

Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Кроме того, ему инкриминируют организационное и иное содействие созданию и деятельности группировки «ЛНР» и государственной измене.

В июне 2019 Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения в виде ареста Ефремову до 17 августа.