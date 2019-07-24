Российские следователи не принимали решений о возвращении в Украину военнопленных моряков. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, сообщает РИА Новости.

Она опровергла заявление украинского омбудсмена о том, что договоренности о возвращении украинских военнопленных моряков уже достигнуты.

«Я пояснила, как проходит процедура переговоров с украинской стороны. С нашей стороны, насколько мне известно, следственные органы никаких решений не принимали, пока, по крайней мере», - сказала Татьяна Москалькова.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договоренности о возвращении Украине захваченных Российской Федерацией украинских военнопленных моряков уже достигнуты.