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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан обратился в Кабинет Министров с письмом, в котором напомнил о необходимости внесения представления об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Об этом в комментарии журналисткам 24 июля заявил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Это было напоминание от руководителя Офиса президента Андрея Богдана премьер-министру Украины о том, что необходимо внести представление об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. В соответствии с Законом Украины «О местных государственных администрациях», руководители местных государственных администраций назначаются президентом Украины по представлению премьер-министра Украины на срок полномочий президента. Виталий Кличко был назначен председателем Киевской городской государственной администрации предыдущим президентом в июне 2014 года. Соответственно, премьер-министр должен выполнить требования закона и внести представление об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации», - сказал заместитель руководителя Офиса президента.

По его словам, премьер-министр внес представление об увольнении всех глав местных администраций, кроме председателя КГГА.

Руслан Рябошапка отметил, что премьер-министр должен внести соответствующее представление в адрес президента. Он надеется, что этот вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании Кабинета Министров.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента призвал не политизировать вопрос увольнения председателя КГГА.

«Есть норма закона, согласно которой глава местной государственной администрации назначается на срок полномочий президента Украины. Которая может быть политика в том, что изменился президент и срок полномочий главы местной администрации закончился?» - добавил Рябошапка.

Напомним, президент Владимир Зеленский просит Кабмин уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). 
ForUm

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