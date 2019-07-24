Президент Украины Владимир Зеленский просит Кабмин уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря премьер-министра Василия Рябчука.

Он отметил, что правительство получило соответствующее обращение: «Да, получили. Сейчас изучаем».

Собеседник издания в Офисе президента пояснил, что пока нет окончательного решения, кто возглавит КГГА в случае увольнения Кличко.

«Более того, это назначение планируется не ранее чем на конец сентября. Нынешнее обращение к Кабмину фактически является формальностью, поскольку по закону, все главы местных администраций освобождаются после избрания нового президента», - говорится в сообщении.

Отметим, что Виталий Кличко является одновременно избранным городским председателем Киева и назначенным председателем Киевской городской государственной администрации.

Сообщалось, что партия «Слуга народа» инициирует новый законопроект, предусматривающий разделение должности мэра и председателя Киевской городской государственной администрации. В ответ мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в случае распределения полномочий он будет инициировать досрочные выборы киевского городского головы.

Ранее Кличко прокомментировал слухи о своей отставке с должности председателя КГГА. В СМИ также распространялась информация о возможном назначении на эту должность директора телеканала «1+1» Александра Ткаченко.