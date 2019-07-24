Договоренности о возвращении Украине захваченных Российской Федерацией украинских военнопленных моряков уже достигнуты.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Счастье при передаче украинских узников из оккупированной Луганщины, передает Громадське.

«Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине», - сказала Денисова.

В то же время адвокат моряков Николай Полозов сказал, что ему не известно о такой договоренности.

«Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике – я не знаю, так как не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил. У нас с вчерашнего дня началась новая стадия - ознакомление с материалами уголовного дела», - сказал адвокат.

Отметим, что в последние дни активно обсуждается возможность освобождения украинских моряков, захваченных Россией в ноябре 2018 года. Освободить моряков призвал Зеленский. Об этом он говорил с президентом РФ Владимиром Путиным.

В то же время, украинский дипломат, представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Роман Бзсмертний призвал «снять розовые очки» и перестать анонсировать освобождение моряков за день-два. По его словам, это «тяжелейший» процесс.

Как сообщал ForUm, 9 июля Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем военнопленным украинским морякам.