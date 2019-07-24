Боевики не позволили обследовать мост у Станицы-Луганской специалистам, которые прибыли, чтобы оценить уровень его разрушения и впоследствии изготовить соответствующий проект. Об этом заявил глава Станично-Луганской РГА Юрий Золкин в видеокомментарии, опубликованном на странице РГА в Facebook, сообщает УНИАН.

«В очередной раз российская сторона и оккупанты показали, что они не желают создавать соответствующие условия для ремонта моста», - подчеркнул он. По словам Золкина, к мосту прибыли специалисты, которые должны были оценить уровень его разрушенности для того, чтобы впоследствии изготовить соответствующий проект. «Как только проектанты спустились к оврагу, они были предупреждены, что это будет воспринято как акт агрессии, и человек в военной форме, которая находилась на противоположной стороне пропасти, запретила дальше продвигаться», – рассказал он.

Председатель РГА отметил, что с противоположной стороны специалистов снимала съемочная группа. «Все мы хорошо помним 2014 год, когда после каждого обстрела якобы случайно появлялась группа российского телевидения - «Звезда» или еще какое-то телевидение. Вот сейчас человек в военной форме говорит: «мы не были предупреждены о работах, которые должны быть проведены», но мы видим группу телевидения, которая сразу вышла из-за оборонительного сооружения и начала снимать на видео наших специалистов, пытавшихся провести обследование», - добавил он.



Как сообщал ForUm, 8 июля президент Владимир Зеленский заявил, что готов дать боевикам на Донбассе 8 дней, чтобы начать строить мост в Станице Луганской и уже через месяц он должен быть готов.

Главарь группировки «ЛНР» Леонид Пасечник заявил, что воспримет действия Украины на мосту у Станицы Луганской как акт агрессии.

24 июля украинская сторона общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщила о готовности к демонтажу фортификационных сооружений на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская.