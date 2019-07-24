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Генпрокуратура приостановила досудебное расследование в отношении подозреваемых в организации нападения на Екатерину Гандзюк — Владислава Мангера и Алексея Левина. Адвокаты Мангера хотят обжаловать это решение, а сторона потерпевших считает, что подозреваемые могут навсегда уйти от ответственности. Об этом сообщает «Слідство.Інфо» со ссылкой на постановление, которое оказалась в распоряжении редакции

По данным издания, ГПУ приостановила следствие в отношении главных фигурантов дела Гандзюк 16 июля.

Как свидетельствует документ, Генпрокуратура выделила подозреваемых в одно производство и остановила его из-за того, что один из них, Алексей Левин, находится в розыске. И по нему пока нет возможности проводить следственные действия в Украине. Решение приняли на основании статьи 280 Уголовного кодекса — «в связи с объявлением его в розыск и имеющейся необходимостью выполнения процессуальных действий в пределах международного сотрудничества».

«Слідство.Інфо» связалось со сторонами процесса. И представительница семьи Гандзюк, и защита Мангера подтвердили информацию о приостановлении расследования. Обе стороны возразили против такого решения Генеральной прокуратуры.

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислотыумерла 4 ноября 2018 года.

6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении Гандзюк и назначил им наказание.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.  

В апреле ГПУ объявила Мангеру новое подозрение.

25 июня Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора ГПУ, обязав Мангера сдать паспорта и надеть браслет.
ForUm

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