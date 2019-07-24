также в разделеМир
Европу накроет еще одна волна рекордной жары 14
Китай решил отказаться от ядерной гонки 20
Россия «сожалеет» из-за нарушения воздушного пространства Южной Кореи 109
Южная Корея пригрозила РФ жестким ответом при повторном нарушении границы 55
Борис Джонсон избран премьер-министром Великобритании 40
На таджикско-кыргызской границе произошло столкновение, есть жертвы 46
В Венесуэле произошло масштабное отключение электричества 26
Истребители Южной Кореи открыли предупредительный огонь по самолетам РФ 68
Посольство Туркменистана в РФ опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова 73
СМИ сообщили о смерти президента Туркменистана 187
Саудовская Аравия одобрила переброску войск США 29
Из-за сильных ливней в Японии эвакуируют более 110 тысяч человек 28
НАТО требует от Ирана вернуть захваченные танкеры 45
Лукашенко амнистировал около 6 тыс. осужденных 42
Британия призывает обходить Ормузский пролив 39
Трамп предложил помирить Японию и Южную Корею 33
В Нигерии террористы напали на гумконвой, есть погибший 17
Иран отреагировал на решение США по отправке войск 140

Бывший глава МИД Британии и новоизбранный лидер Консервативной партии Борис Джонсон официально стал новым премьер-министром страны.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Sky News.

Борис Джонсон официально вступил в должность нового главы правительства после того, как на встрече в Букингемском дворце Елизавета II попросила его сформировать новый состав правительства.

Ожидается, что Джонсон увеличит количество женщин на должностях в своем правительстве и повысит представительство этнических меньшинств.

Джонсон прибыл на аудиенцию с королевой после того, как его кортеж пытались заблокировать экоактивисты.

В день его вступления в должность три члена правительства Терезы Мэй подали в отставку, поскольку они выступают категорически против выхода страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.

Джонсон настаивает, что выведет страну из ЕС до 31 октября, даже если парламент не одобрит соответствующее соглашение и придется реализовать жесткий сценарий выхода.

Напомним, 23 июля члены Консервативной партии Британии выбрали бывшего мэра Лондона и экс-главу МИД Бориса Джонсона лидером своей политической силы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5053 грн.
14
Теги