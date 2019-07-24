Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом со ссылкой на источники сообщает Украинская правда.

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко пока не выходит на связь. Ранее было известно, что Государственное бюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 25 июля.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Порошенко вызвали на 17 июля на допрос в ГБР.

Пресс-служба «Европейской Солидарности» сообщила, что в течение всех дней до завершения избирательной кампании, включая выходные, лидер партии Петр Порошенко вместе с представителями своей команды – кандидатами в народные депутаты – находятся в ежедневном избирательном туре, график которого был согласован заранее.

Адвокат Игорь Головань заявил, что Порошенко не придет на допрос в Государственное бюро расследований до 21 июля включительно.