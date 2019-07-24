также в разделеПолитика
Золотарев: Ахметов проиграл Медведчуку в борьбе за политическое влияние 18
Советник Зеленского: Кандидатов в премьеры больше, чем говорят в СМИ 36
Зеленский переназначил Демченко советником президента 32
В новой Раде будет более 20% женщин 25
Симоненко снова требует отменить запрет Компартии 32
Геращенко: Вакарчук предложил создать в Раде уже существующий комитет 58
Политолог Годный: Я вижу одну оппозицию в Украине - «Оппозиционную платформу – За жизнь» 44
Зеленский назвал претендента на пост генпрокурора 318
Президент Литвы поздравил Зеленского с победой «Слуги народа» 14
РФ упростила предоставление вида на жительство украинцам 243
Виктор Медведчук: Вопросами обмена должна заниматься официальная власть. Но пока результата нет. 22
Польша надеется, что новое правительство Украины продолжит курс в ЕС и НАТО 31
Порошенко повторно вызвали в ГБР на допрос 148
Волкер анонсировал визит в Украину 22
Медведчук: Для наших политических оппонентов мы остаемся костью в горле 73
В Европарламенте призвали новую Раду активизировать борьбу с коррупцией 21
Spiegel: Партия, которую удалось создать Медведчуку, будет ведущей оппозиционной силой в Раде 59
Зеленский подписал указ о развитии Карпатского региона 34

Пятый президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом со ссылкой на источники сообщает Украинская правда.

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко пока не выходит на связь. Ранее было известно, что Государственное бюро расследований повторно вызвало Порошенко на допрос в качестве свидетеля на 25 июля.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Порошенко вызвали на 17 июля на допрос в ГБР.

Пресс-служба «Европейской Солидарности» сообщила, что в течение всех дней до завершения избирательной кампании, включая выходные, лидер партии Петр Порошенко вместе с представителями своей команды – кандидатами в народные депутаты – находятся в ежедневном избирательном туре, график которого был согласован заранее.

Адвокат Игорь Головань заявил, что Порошенко не придет на допрос в Государственное бюро расследований до 21 июля включительно.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

19
Теги