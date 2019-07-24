Жительница Барышевки Оксана Пасенко, указанная истицей в постановлении Барышевского районного суда, который 24 мая решил приостановить лицензию авиакомпании SkyUp Airlines на перевозку пассажиров, якобы пытается оспорить апелляцию авиаперевозчика.

Об этом пишет Радио Свобода.

В то же время, как обнаружили ранее журналисты программы «Схемы: коррупция в деталях» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый»), Пасенко на самом деле не подала иск в Барышевский райсуд, зато позже обратилась в полицию и написала заявление об отказе от иска.

На сайте «Судебная власть Украины» указано, что 17 июля в Кассационный гражданский суд Украины в составе Верховного суда поступили сразу две кассационные жалобы якобы от имени Пасенко. Предметом иска значится защита прав потребителей и «прекращение действия, нарушающего право и принудительное исполнение обязанности в натуре». То есть, как обнаружили журналисты, имеется в виду исполнение решения Барышевского суда о приостановлении лицензии авиаперевозчика.

В свою очередь, в авиакомпании SkyUp Airlines, которая в Киевском апелляционном суде оспаривает это решение, заявили, что обе эти жалобы - «абсолютно бессмысленные».

«По информации, полученной из информационного центра Кассационного гражданского суда ВС, одна жалоба от якобы Пасенко – на постановление Киевского апелляционного суда об открытии апелляционного производства, а вторая – на определение этого же суда об остановке дела до момента рассмотрения вопроса об отводе судьи, которое заявил адвокат Пасенко. При этом на момент подачи жалобы данный вопрос уже был решен, отвод удовлетворен, назначен новый состав суда. Поэтому, обе эти кассационные жалобы, по нашему мнению, абсолютно бессмысленные», - сообщил директор по юридическим вопросам компании SkyUp Airlines Дмитрий Толкачев.

Учитывая «нереальность» истицы, эти жалобы от ее же имени, свидетельствуют о намерении затянуть дело, считает юрист по авиационному праву Андрей Гук.

«Это делается для того, чтобы из-за такой волокиты оставить скандальное решение суда о приостановлении лицензии в силе как можно дольше. Зачем, если оно оказалось таким, которое не могут выполнить ни Госавиаслужба, ни SkyUp? Могу предположить только одно – ждут каких-то изменений. Печальным является то, сколько времени уже суды не могут пережевать, почувствовать горький привкус и выплюнуть этот иск и обеспечение иска», - говорит он.

Как сообщал ForUm, 12 июня Барышевский суд Киевской области вынес определение о приостановлении действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Данное решение было принято в связи с иском Пасенко Оксаны, со ссылкой на системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что решение о приостановлении действия лицензии SkyUp Airlines лежит вне компетенции Барышевского районного суда.

«Схемы» нашли истицу к SkyUp: оказалось, заявление в Барышевский суд она не писала. 18 июня Пасенко обратилась в полицию с заявлением о том, что не подавала иск. Позже стало известно, что она подала заявление об отказе от якобы своего иска.

24 июня Государственное бюро расследований начало уголовное производство в отношении судьи Барышевского районного суда Елены Литвиненко, которая вынесла решение о приостановлении лицензии SkyUp.

Судья Литвиненко подала заявление об отставке, которое должны были рассмотреть на заседании Высшего совета правосудия 18 июля. Но за несколько дней до рассмотрения она это заявление отозвала.

19 июля ВСП открыл в отношении Литвиненко дисциплинарное дело.

В свою очередь, SkyUp решил обжаловать решение Барышевского судьи и подал апелляционную жалобу.

Первое рассмотрение состоялся 25 июня. На заседание пришел Евгений Ровный, представившийся адвокатом Пасенко – и сразу заявил отвод судьи. Сейчас к делу уже приступил другой судья.