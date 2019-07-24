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В Донецкую область прибыл сводный отряд спецподразделения полиции ТОР для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на ОИК №50 в Покровске. Об этом сообщает пресс-служба облполиции.

После анализа оперативной обстановки и информации о событиях, из-за которых работа окружной избирательной комиссии №50 приостанавливалась, было принято решение о направлении вертолетом Ми-8 приданных сил полиции.

Спецназовцы тактико-оперативного реагирования патрульной полиции окажут помощь в обеспечении общественного порядка и оперативного реагирования на любые изменения в оперативной обстановке.

Также спецподразделение ТОР будет задействовано для транспортировки избирательной документации в Центральную избирательную комиссии..

Напомним, ранее Нацполиция направила в Житомирскую вертолет со спецназом ТОР - для обеспечения правопорядка во время подсчета голосов на №64 ОИК.
ForUm

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