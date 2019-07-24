Сегодня состоялась передача еще 64 осужденных, отбывавших наказание в местах лишения свободы на временно неподконтрольной Украины территории Луганской области.
Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов в Facebook.
Он отметил, что передача состоялась при содействии Офиса уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и лично Людмилы Денисовой.
«Это уже шестая успешная передача заключенных с территории так называемой «ЛНР». Всего с декабря 2018 перемещено 319 человек», - сообщил чиновник.
Всего же, с 2014 года на территорию, контролируемую правительством Украины, возвращено 554 человека, из которых 223 – из оккупированной части Донецкой области и 12 – АР Крым.
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