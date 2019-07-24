За незаконные действия полиция Валковского района задержала около 50 человек, среди которых граждане России и жители оккупированных территорий.

По данным полиции Харьковщины, события произошли 23 июля около 22:00 в селе Большая Губщина.

Неизвестные лица совершили попытку незаконно захватить районную агрофирму. К сельхозпредприятию «Маяк» подъехало два автобуса молодчиков с дубинками. Они показали хозяину документы, согласно которым произошла смена собственника.

Молодые люди вели себя агрессивно, угрожали настоящему хозяину расправой, поэтому 36-летний мужчина сразу позвонил в полицию.

На место происшествия срочно прибыло руководство областного главка полиции, группы быстрого реагирования, бойцы батальонов полиции особого назначения и следственно-оперативная группа Валковского отдела полиции. Выяснилось, что государственный регистратор Заичинского сельского совета Полтавской области по поддельным документам изменил и провел незаконные регистрационные действия в Государственном реестре юридических лиц в отношении частного сельхозпредприятия «Маяк», а именно, сменил владельца и руководителя.

Полицейские провели осмотр места происшествия. Изъяли вещественные доказательства. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи противоправные действия наказываются исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

В Валковский отдел для проведения следственных действий доставили 46 человек, среди которых граждане России и жители оккупированных территорий. Решается вопрос об их задержания по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.