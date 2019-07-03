Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился с запросом в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности и Государственную пограничную службы Украины с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании на территории Украины Анатолия Шария, Андрея Клюева и Рената Кузьмина.

Министр внутренних дел Арсен Аваков настаивает на том, что гражданин Андрей Клюев, который бежал из Украины пять лет назад и не проживал на территории государства в течение этого времени, не имеет права выдвигать свою кандидатуру на парламентских выборах.

По данным ГПУ, Клюев сопровождал президента-беглеца в пути из РФ в Крым, затем мог пересекать границу Украины исключительно вне таможенного контроля.

С момента старта избирательной кампании Генеральная прокуратура на запрос ЦИК предоставила исчерпывающую информацию о гражданах Андрее Клюеве и Ренате Кузьмине, заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, открывая утреннее пленарное заседание, в четверг, 3 июля обратился к президенту Владимиру Зеленскому дать ответ относительно закона о временных следственных комиссиях, поскольку истек срок с момента принятия до его подписания.

После этого Служба безопасности Украины начала проверку относительно пребывания Клюева, Шария и Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет.

Центральная избирательная комиссия могла отказать в регистрации Анатолию Шарию и Андрею Клюеву после продолжения рассмотрения их заявлений во исполнение решения Верховного суда. Об этом заявил председатель Кассационного административного суда в составе Верховного суда Михаил Смокович.

Правоохранители задержат Клюева в случае пересечения им украинской границы. Об этом сказал советник министра внутренних дел - председатель координационного штаба МВД Иван Стойко на брифинге в Киеве.

Член Центральной избирательной комиссии Леонтий Шипилов считает письмо министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по поводу непроживания бывшего народного депутата от Партии регионов, экс-главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Клюева в Украине в течение последних 5 лет возможным основанием для отмены его регистрации кандидатом в народные депутаты.

Верховной Раде зарегистрировали законопроект об очистке украинского языка от мата - «О противодействии сквернословию» (о дематюкацию языка).

Инициатор законопроекта нардеп Ольга Богомолец рассказала, что его цель дать определение этому явлению и предотвратить употребление ненормативной лексики в публичном пространстве.

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что с приходом к власти президента Владимира Зеленского в стране отсутствует внешняя политика.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье подчеркивает, что Украина обязана приглашать наблюдателей Ассамблеи для мониторинга избирательных кампаний.

Предвыборная делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы досрочно прекратила свою работу в Украине.

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Торможение вопроса о сносе пятого цеха завода «Большевик» будет затягивать процесс строительства Шулявского путепровода. На месте пятого цеха завода должны построить один из съездов с нового моста, заявил мэр Киева Виталий Кличко.