Правоохранители задержат экс-депутата от Партии регионов, бывшего главу администрации экс-президента Виктора Януковича Андрея Клюева в случае пересечения им украинской границы. Об этом сказал советник министра внутренних дел - председатель координационного штаба МВД Иван Стойко на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

По словам Стойко, Клюев уже 5 лет скрывается «на территории соседнего государства, которое является агрессором, - России».

При этом он добавил, что Клюев «сбежал вместе с Януковичем». Стойко подчеркнул, что Клюев не пересекал границу в обратном направлении, то есть из России в Украину.

По словам советника министра внутренних дел, «если он только пересечет границу, то он сразу будет задержан нашими правоохранительными органами».

Комментируя решение Центральной избирательной комиссии о регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты, Стойко назвал его «преждевременным» и выразил надежду, что оно будет пересмотрено.

Напомним, ранее ЦИК отказывалась регистрировать кандидатами на парламентские выборы Клюева и Шария за то, что они не проживают на территории Украины в течение последних 5 лет. Однако суды по их искам решили, что ЦИК не предприняла достаточно мер для проверки информации о том, что мужчины не живут в Украине.

1 июля Верховная суд разъяснил, что обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации Андрея Клюева кандидатом в нардепы.

2 июля ЦИК зарегистрировала Клюева и Шария.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился с запросом в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности и Государственную пограничную службы Украины с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании на территории Украины Анатолия Шария, Андрея Клюева и Рената Кузьмина.

В ГПУ заверили, что на запрос ЦИК предоставили исчерпывающую информацию о Клюеве и Кузьмине.

Министр внутренних дел Арсен Аваков настаивает на том, что гражданин Андрей Клюев, который бежал из Украины пять лет назад и не проживал на территории государства в течение этого времени, не имеет права выдвигать свою кандидатуру на парламентских выборах.