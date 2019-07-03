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Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье подчеркивает, что Украина обязана приглашать наблюдателей Ассамблеи для мониторинга избирательных кампаний. Об этом говорится в сообщении на сайте ПАСЕ, передает УНИАН.

Она выразила сожаление по поводу решения Верховной Рады отозвать приглашение для наблюдателей от Ассамблеи для осуществления мониторинга внеочередных парламентских выборов 21 июля. Мори-Паскье ответила на письмо председателя ВР Андрей Парубий и заявила, что Ассамблея имела длительную практику сотрудничества с Украиной в наблюдении за выборами начиная с 1994 года, что создало возможность «существенно улучшить» нормативно-правовую базу и избирательные практики в Украине.

«Я должна обратить внимание, что Украина как член Совета Европы находится под процедурой мониторинга Ассамблеи и имеет обязательства приглашать Ассамблею наблюдать за президентскими и парламентскими выборами», - отметила Мори-Паскье.

Также она выразила готовность обсудить и улучшить отношения между Ассамблеей, Верховной Радой и делегацией ПАСЕ.

Напомним. 2 июля председатель Верховной рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине.
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