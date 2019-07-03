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Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со специальным представителем США Куртом Волкером в Канаде, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«В частности, РФ не поддержала предложенное Украиной «хлебное» перемирие, продолжаются обстрелы, в том числе и автомобилей медицинской помощи, на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность СММ ОБСЕ», - рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатическое путь урегулирования конфликта на Донбассе. Свидетельством этого является «перезапуск» работы украинских представителей в Трехсторонний контактной группе, шаги в направлении активизации нормандского формата и разведение сил и средств в Станице Луганской.

 

Глава государства поблагодарил Волкера за все, что он лично и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине.
ForUm

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