Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что с приходом к власти президента Владимира Зеленского в стране отсутствует внешняя политика. Об этом он сказал в интервью LIGA.net.

По его словам, после инаугурации он не общался с президентом. «Я пытался - звонил в приемную, хотел поделиться идеями относительно визита президента во Францию и Германию. Я претендую на то, что я что-то понимаю в этом. Ну, будем считать, что тут эмоциональный контекст. Но я готов объяснять, в рамках каких документов мы действовали», – подчеркнул Климкин.

«Я считаю, что любая команда должна задействовать других, вести своей харизмой. Какой будет модель будущей внешней политики? Не видно. Ок, какими будут очертания этой политики? Неизвестно. Сейчас вы от новой команды слышите то одно, то другое по каждому вопросу. Один говорит - а давайте Донбассу русский язык дадим, другой отвечает - не надо. Это стратегия? Есть много интервью вместо стратегии», - сказал министр.

«Во внешней политике нам нужно и видение, и структурированный процесс. Сегодня никакого порядка нет - ни хорошего, ни плохого. В принципе нет внешней политики. Возможно, она появится. Возможно, кто-то мешает. Я мешаю? Ну, с завтрашнего дня (с 3 июля. – Ред.) я буду в отпуске. Нет проблем», - заявил Климкин.

Напомним, президент Владимир Зеленский выразил возмущениепо поводу действий министра иностранных дел Павел Климкин, который, не посоветовавшись с главой государства, ответил на ноту России по пленным морякам.

В свою очередь Климкин считает, что его ведомство имело полномочия без согласований с президентом направлять ответ на российскую ноту относительно суда над пленными украинскими моряками.

Министр считает ноту России об уголовном преследовании моряков «ловушкой», в которую попались в Офисе президента.

Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности Климкина.

1 июля министр объявил о намерении уйти в отпуск.