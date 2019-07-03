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Европейский парламент со второй попытки избрал нового президента - в ходе повторного голосования большинство голосов получил итальянец Дэвид-Мария Сассоли, «Социалисты и демократы» (S&D).

Результаты второго тура голосования во время пленарного заседания в Страсбурге объявил действующий президент Европарламента Антонио Таяни, сообщает Укринформ.

Голосование было тайным с использованием бумажных бюллетеней.

Как сообщал Укринформ, на должность президента Европарламента претендовали четыре кандидата: Ска Келлер (Ska Keller) - «Зеленые - Европейский свободный альянс», Германия; Сира Рего (Sira Rego) - «Европейские объединенные левые/Лево-зеленые Севера», Испания; Дэвид-Мария Сассоли (David-Maria Sassoli) - «Социалисты и демократы», Италия; Ян Захрадил (Jan Zahradil) - «Европейские консерваторы и реформисты», Чешская Республика.

Ранее депутаты Европейского парламента не смогли избрать президента в первом раунде голосования.
ForUm

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