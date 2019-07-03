Министр внутренних дел Арсен Аваков настаивает на том, что гражданин Андрей Клюев, который бежал из Украины пять лет назад и не проживал на территории государства в течение этого времени, не имеет права выдвигать свою кандидатуру на парламентских выборах.

Соответствующее письмо в ЦИК глава министерства направил вчера, 2 июля, после совещания с подразделениями МВД, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

«Провел селекторное совещание с подразделениями МВД Украины по ситуации. По результатам – направил в ЦИК письмо. Надеюсь, что оно послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева», - заявил Аваков.

Он отметил, что демократия – это не хаос манипуляций несовершенными процедурами. Поэтому система МВД будет отстаивать закон.

Напомним, ранее ЦИК отказывалась регистрировать кандидатами на парламентские выборы Клюева и Шария за то, что они не проживают на территории Украины в течение последних 5 лет.

Однако суды по их искам решили, что ЦИК не предприняла достаточно мер для проверки информации о том, что мужчины не живут в Украине.

1 июля Верховная суд разъяснил, что обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации Андрея Клюева кандидатом в нардепы.

2 июля ЦИК зарегистрировала Клюева и Шария.