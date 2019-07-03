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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился с запросом в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности и Государственную пограничную службы Украины с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании на территории Украины Анатолия Шария, Андрея Клюева и Рената Кузьмина.

Об этом он заявил, отрывая утреннее пленарное заседание 3 июля, сообщает пресс-служба парламента.

«Вчера Центральная избирательная комиссия, выполняя позорное решение суда, постановила зарегистрировать кандидатами в народные депутаты российского пропагандиста Анатолия Шария и главу Администрации Януковича Андрея Клюева, который непосредственно причастен к кровавому разгону Майдана и расстрелам участников Революции Достоинства. Не хватает еще Януковича где-то на мажоритарном округе», - сказал Парубий.

Председатель парламента выразил убеждение в том, что «это – грубое нарушение и закона, и справедливости, ведь очевиден тот факт, что они последние пять лет не находились в Украине».

«Как председатель Верховной Рады Украины обращаюсь с запросом в ГПУ, СБУ, ГПСУ с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства. Это даст основания ЦИК отменить решение об их регистрации», - отметил Парубий.

Он уточнил, что обращается к ГПУ, СБУ и ГНСУ относительно этих лиц с требованием предоставить сведения об их проживании в течение последних пяти лет на территории Украины, выяснить, когда и при каких обстоятельствах они выбыли за пределы государственной границы Украины и зафиксировано ли их возвращение на территорию Украины через госграницу.

Спикер выразил благодарность гражданам Украины, которые выступили с протестом против решения ЦИК о регистрации этих лиц кандидатами в народные депутаты. «Спасибо неравнодушным гражданам, которые собрались на акцию протеста на Майдане Независимости против регистрации одиозных реваншистов», - сказал Парубий и подчеркнул: «Закон должен действовать, и эти лица должны быть сняты с регистрации».

Напомним, ранее ЦИК отказывалась регистрировать кандидатами на парламентские выборы Клюева и Шария за то, что они не проживают на территории Украины в течение последних 5 лет.

Однако суды по их искам решили, что ЦИК не предприняла достаточно мер для проверки информации о том, что мужчины не живут в Украине.

1 июля Верховная суд разъяснил, что обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации Андрея Клюева кандидатом в нардепы.

2 июля ЦИК зарегистрировала Клюева и Шария.

Вечером в тот же день на Майдане Незалежности собралась акция протеста.
ForUm

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