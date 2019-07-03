С момента старта избирательной кампании Генеральная прокуратура на запрос ЦИК предоставила исчерпывающую информацию о гражданах Андрее Клюеве и Ренате Кузьмине, заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«В случае с экс-главой АП Януковича Верховный суд Украины дважды вынес решение о регистрации ЦИК Андрея Клюева кандидатом в народные депутаты по мажоритарному округу, что и было вчера сделано», - написала она в Facebook.

В отношении бывшего заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, то еще 20 июня 2019 на имя заместителя председателя ЦИК Радченко было направлено письмо за подписью заместителя генерального прокурора, в котором указано о расследовании уголовного производства по подозрению бывшего заместителя и первого заместителя генерального прокурора Украины , заместителя секретаря СНБОУ Кузьмина в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в легализации (отмывании) имущества, добытого преступным путем, за совершение которых законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

В письме также указано, что проведенными следственными (розыскными) действиями установить фактическое местонахождение Кузьмина на территории Украины не представилось возможным.

«Зато постановлениями заместителя генпрокурора подозреваемый объявлен в розыск, проведение которого поручено Национальной полиции и СБУ», - подчеркнула Сарган.

Также, по данным правоохранительных органов, Кузьмин с целью избежания уголовной ответственности мог скрываться от органов досудебного расследования не только на временно оккупированной территории АР Крым, но и на территории Российской Федерации.

Однако этот «кандидат» тихо зарегистрирован кандидатом по списку одной из партий и остался без внимания как СМИ, так и активистов.

Сарган напомнила, что положения об обязательности проживания в течение последних пяти лет на территории Украины нарушил еще один кандидат – Михаил Саакашвили.

«Однако, несмотря на очевидные факты, он также был зарегистрирован кандидатом народные депутаты Украины по партийному списку», - резюмировала она.

Напомним, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий обратился с запросом в Генеральную прокуратуру, Службу безопасности и Государственную пограничную службы Украины с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании на территории Украины Анатолия Шария, Андрея Клюева и Рената Кузьмина.

Ранее ЦИК отказывалась регистрировать кандидатами на парламентские выборы Клюева и Шария за то, что они не проживают на территории Украины в течение последних 5 лет.

Однако суды по их искам решили, что ЦИК не предприняла достаточно мер для проверки информации о том, что мужчины не живут в Украине.

1 июля Верховная суд разъяснил, что обязал Центризбирком повторно рассмотреть документы о регистрации Андрея Клюева кандидатом в нардепы.

2 июля ЦИК зарегистрировала Клюева и Шария.

Вечером в тот же день на Майдане Незалежности собралась акция протеста.