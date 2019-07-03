Торможение вопроса о сносе пятого цеха завода «Большевик» будет затягивать процесс строительства Шулявского путепровода. На месте пятого цеха завода должны построить один из съездов с нового моста, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«Подрядчик обещает открыть движение транспорта по новому мосту уже до конца этого года. Но у нас есть осложнения. Нужно снести пятый цех завода «Большевик», на месте которого должен быть один из съездов. Этот цех не работает сейчас. Там продают секонд-хенд. Но Фонд госимущества тормозит процесс. У них разные отговорки, мол, это невозможно сделать», - отметил Кличко.

По словам мэра, для такого решения необходима прежде всего политическая вол, поскольку речь идет о важном объекте инфраструктуры столицы.

«Будем переходить к более активным действиям. Нам нужно уложиться в сроки. Если мост построят, а потом придется сносить цех, это сможет увеличить и смету работ, и затягивать процесс строительства путепровода», - добавил Кличко.

Он напомнил, что сейчас на Шулявском путепроводе продолжаются активные работы, уже полностью разобрали старый путепровод, и собрали первый прогон нового моста.

Также городской голова отметил, что на сегодня в столице 75 столичных мостов находятся в предаварийном состоянии.

Как сообщал ForUm, разбирать старый мост начали в ночь с 16 на 17 марта.

Проект реконструкции Шулявского путепровода в Киеве предусматривает строительство развязки в форме неполного листа клевера – моста с тремя съездами. По оценкам специалистов, после реконструкции пропускная способность путепровода увеличится на 20 процентов. Длина нового путепровода составит 158 метров, он будет иметь шесть полос. Левоповоротные съезды будут иметь длину 293 метра и 2 полосы движения, правоповоротные длиной 561 метр – также с 2 полосами движения. На новой развязке построят велодорожку шириной 2 м и общей длиной 985 м. На одном из участков трасса для велосипедистов будет проходить под землей.

Общая стоимость реконструкции – 830,12 млн грн.

Продолжительность строительства - 17 месяцев. Стартовало оно с осени прошлого года, когда начали подготовительные работы. В частности, и переложение коммуникаций.