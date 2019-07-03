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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, открывая утреннее пленарное заседание, в четверг, 3 июля обратился к президенту Владимиру Зеленскому дать ответ относительно закона о временных следственных комиссиях, поскольку истек срок с момента принятия до его подписания. Об этом сообщает пресс-служба аппарата парламента.

«Президент Зеленский уже 27 июня должен был дать ответ по поводу закона, который мы приняли, о временных следственных комиссиях. Согласно Конституции прошло 15 дней, должно быть или вето, или объяснения и дополнения или поддержка этого закона. Это один из принципиальных законов для Верховной Рады», - отметил Парубий.

По словам спикера, в СМИ появилась информация о наложенном президентом вето.

«К сожалению, документ до сих пор не пришел в Верховную Раду. Поэтому я публично обращаюсь к Офису Президента Украины: немедленно передать какой-либо документ в парламент. Чтобы, если действительно наложено вето, мы смогли после принятия Избирательного кодекса смобилизироваться и преодолеть это вето или проголосовать за предложения», - отметил Парубий.

Также спикер отметил, что 4 июля истекает срок для подписания закона о Пласте.

«Я надеюсь, что хотя бы закон о Пласте будет подписан, потому что пластуны не могут нести ответственность за иногда непрофессионализм среди высших политических эшелонов. Поэтому я надеюсь на профессиональную работу согласно закону и Конституции», - призвал он.

Напомним, 30 мая Верховная Рада проголосовала за закон о признании и поддержке национальной скаутской организации Пласт на государственном уровне.

6 июня народные депутаты приняли законопроект № 1098 «О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины», в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.
ForUm

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